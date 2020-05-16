مكافحة الأمراض” يعلن مسحا طبيا شاملا بـ3 بلديات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إطلاق المرحلة الأولى من المسح الطبي الشامل لفيروس كورونا، الأحد، في بلديات سوق الجمعة، وعين زارة، وأبوسليم.

وقال المركز بصفحته في “فيسبوك”، اليوم السبت، إن تحديد المناطق الثلاثة جاء خلال اجتماع ضم المكاتب الصحية في بلديات سوق الجمعة، وعين زارة، وأبوسليم.

وأشار المركز إلى أن الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى تشمل مراكز إيواء النازحين، والمحال التجارية من مواد غذائية وخضار وفواكه، والمخابز، ومحطات الوقود، والقصابين.

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن المرحلة تشمل أيضاً إجراء مسوحات مجتمعية للأسر المقيمة بكل منزل في نطاق البلدية المستهدفة.

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