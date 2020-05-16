دعوة ليبيين حُجر عليهم بإسطنبول لإجراء فحص كورونا

دعت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، المواطنين الذين قد تم حجرهم في فندق Pullman Istanbul Hotel إلى سرعة التوجه لمُجمع عيادات زاوية الدهماني، وذلك بأخذ مسحات الأنف لإجراء فحص كورونا “تأكيدي”.

وأشارت وزارة الصحة عبر صفحتها في “فيسبوك”، اليوم السبت، إلى أن المواطنين المدعوين رجعوا إلى أرض الوطن عن طريق الخطوط الجوية الليبية يوم 2020/5/5.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أعلن اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين 56 عينة تم فحصها بالمختبر المرجعي.

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