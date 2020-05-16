اخبار ليبيا الان عاجل

دعوة ليبيين حُجر عليهم بإسطنبول لإجراء فحص كورونا

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، المواطنين الذين قد تم حجرهم في فندق Pullman Istanbul Hotel إلى سرعة التوجه لمُجمع عيادات زاوية الدهماني، وذلك بأخذ مسحات الأنف لإجراء فحص كورونا “تأكيدي”.

وأشارت وزارة الصحة عبر صفحتها في “فيسبوك”، اليوم السبت، إلى أن المواطنين المدعوين رجعوا إلى أرض الوطن عن طريق الخطوط الجوية الليبية يوم 2020/5/5.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أعلن اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين 56 عينة تم فحصها بالمختبر المرجعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك