“الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه” يستنكر تقديم تركيا طالبا للوفاق لتمكينها من التنقيب عن النفط شرق المتوسط  

جالو-العنوان استنكر المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه طلب تركيا حكومة الوفاق بتمكين الشركات التركية للتنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط، معتبرة أن مثل هذه الأعمال خيانة للشعب الليبي. وأعلن المجلس في بيان أطلعت عليه العنوان بتفويض القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بتولي ملف النفط والغاز وحمايته ووضع آلية تكفل حقوق …
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اسمها حكومة اللاوفاق وليست الوفاق بعد انسحاب 4 اعضاء من المجلس الرئاسى واصبحت مجلس لا توافقى قبل ان تنتهى صلاحيته طبقا لاحد بنود الاتفاق ولقد راينا رفض محافظ المصرف المركزى توقيع السراج منفردا وطلب توقيع اعضاء المجلس طبقا لاتفاق الصخيرات وبالتالى نسمى الاشياء باسمائها فنقول حكومة اللاوفاق المرفوضة من مجلس نواب الشعب عند الحديث عنها فاى قرار يصدر عنها فهو باطل وعليكم اللجوء للقضاء لرفع دعوى قضائية تبطل اى موافقة لحكومة باطلة وغير شرعية او دستورية
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