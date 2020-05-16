“الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه” يستنكر تقديم تركيا طالبا للوفاق لتمكينها من التنقيب عن النفط شرق المتوسط  

جالو-العنوان استنكر المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه طلب تركيا حكومة الوفاق بتمكين الشركات التركية للتنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط، معتبرة أن مثل هذه الأعمال خيانة للشعب الليبي. وأعلن المجلس في بيان أطلعت عليه العنوان بتفويض القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بتولي ملف النفط والغاز وحمايته ووضع آلية تكفل حقوق …

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