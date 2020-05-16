بدء ضخ مياه النهر الصناعي بعد عودة الكهرباء

طرابلس-العنوان أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، عودة الكهرباء لحقول الآبار وبدء أعمال إعادة ضخ المياه نحو غرب البلاد. وأوضح الجهاز، أنه سيوافي المواطنين، بعد استكمال البيانات الفنية من قبل فرق المراقبة والتحكم، بالزمن المتوقع لوصول المياه. وأعرب الجهاز عن شكره لكل من ساهم في إعادة بدء ضخ المياه، من الخيرين وجهود الشركة …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية