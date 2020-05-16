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بدء ضخ مياه النهر الصناعي بعد عودة الكهرباء

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، عودة الكهرباء لحقول الآبار وبدء أعمال إعادة ضخ المياه نحو غرب البلاد. وأوضح الجهاز، أنه سيوافي المواطنين، بعد استكمال البيانات الفنية من قبل فرق المراقبة والتحكم، بالزمن المتوقع لوصول المياه. وأعرب الجهاز عن شكره لكل من ساهم في إعادة بدء ضخ المياه، من الخيرين وجهود الشركة …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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