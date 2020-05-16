في ذكرى ثورة الكرامة.. إدارة التوجيه المعنوي: في خمس سنوات من التضحيات استطعنا هزيمة الإرهاب

بنغازي-العنوان أصدرت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم السبت، بيانا يتزامن مع ذكرى ثورة الكرامة، تناولت فيه أهم المعارك التي خاضتها القوات المسلحة لتحرير البلاد من الإرهاب والجماعات المتطرفة. وقالت إدارة التوجيه المعنوي في بيان لها “في مثل هذا اليوم من صبيحة يوم الجمعة المباركة 16 مايو 2014 وعند الساعة الثامنة صباحا أطلق …

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