هذه أوقات تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة في ليبيا

طرابلس-العنوان تشهد مناطق غرب ليبيا ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم السبت، نتيجة منخفض جوي صحراوي، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة ستتراوح في أغلب مناطق الشمال الغربي بين 37 و46 درجة، وعلى مناطق الجنوب والوسط بين 38 و43 درجة، وبين 28 و35 درجة على مناطق الشمال الشرقي والخليج. كما توقع …

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