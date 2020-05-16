اليونان: الاتحاد الأوروبي أدان سلوك تركيا غير المشروع في شرق المتوسط

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي أدان صراحة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء تصعيد تركيا غير القانوني للسلوك غير المشروع في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه.

وأكد دندياس، في بيانٍ إعلامي عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن الإعلان المشترك رسالة معارضة واضحة وقوية تتبع الإعلان المشترك الذي اعتمدته قبل أيام قليلة فرنسا ومصر وقبرص والإمارات العربية المتحدة واليونان.

وأشار رئيس الدبلوماسية اليونانية، إلى ضرورة أن تعمل عملية إيريني بشكل فعال لدعم تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا، والذي يعد مساهمة كبيرة في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام في ليبيا والاستقرار في المنطقة، وهي الجوار الجنوبي لأوروبا.

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