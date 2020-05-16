«صحة الوفاق»: «فحص تأكيدي» للعائدين من تركيا في زاوية الدهماني

طالبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق المواطنين العائدين إلى ليبيا من تركيا يوم 5 مايو الجاري على متن الخطوط الليبية بعد خضوعهم للحجر في فندق «بولمان إسطنبول» بسرعة التوجه لمركز فحص زاوية الدهماني.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى أن هذا الإجراء لأخد مسحات الأنف لإجراء فحص (PCR) تأكيدي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد إلى 65 بعد تسجيل إصابة جديدة.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم السبت، 56 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» وكانت 55 منها سلبية فيما تأكد إيجابية عينة واحدة.

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