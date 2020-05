بعد اكتشاف إصابة بين العالقين في تركيا..صحة الوفاق تطالب المخالطين بعمل فحص كورونا

طالبت إدارة الطوارئ بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، العائدين من الخارج عبر الخطوط الجوية الليبية بتاريخ 5 مايو 2020، بسرعة التوجه إلي مجمع عيادات زاوية الدهماني وذلك لأخد مسحات الأنف لإجراء فحص (PCR).

وأكدت إدارة الطوارئ في بيان لها عبر صفحة الوزراة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن العائدين في هذا الموعد تم وضعهم في الحجر الصحي بتركيا قبل العودة إلى ليبيا وذلك في فندق Pullman Istanbul Hotel، مؤكدة أن الفحص للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت في وقت سابق باكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا، بين الليبيين العالقين في تركيا، وأن الحالة تعود لسيدة ليبية كانت ضمن العالقين في فندق “سنفوني” باللالي وفندق “بيتهوفن” المقابل له، مشيرة إلى أن حالة من الفوضى سادت في الفندقين.

