الخرطوش: لا صحة لاستهداف منظومة الدفاع الجوي للجيش بقاعدة عقبة بن نافع (الوطية)

قال مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش، المنذر

الخرطوش، السبت، إنه لا صحة لأخبار البوق الإعلامي الكاذب للمليشيات بشأن استهداف منظومة

الدفاع الجوي للجيش بقاعدة عقبة بن نافع (الوطية).

وأضاف الخرطوش في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن الوضع الميداني ممتاز ولا وجود للاشتباكات المباشرة،

مع بعض المناوشات والتعامل بالمدفعية الثقيلة، لافتًا إلى أن جاهزية قوات الجيش كاملة

في حالة صدور أوامر للتقدم أو لإفشال هجوم مضاد.

وتابع الخرطوش أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش تحقق

السيطرة الجوية الكاملة ونجحت اليوم السبت في إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين، المسيرة

الأولى في ساعات الصباح الأولى والثانية مساء.

