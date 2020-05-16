الثني يبحث آلية توفير الاحتياجات العاجلة لبلدية سبها

عقد رئيس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اجتماعا، السبت، مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة السنوسي صالح، وعميد بلدية سبها الشاوش عبدالسلام الشاوش، لبحث الأوضاع المعيشية لبلدية سبها وسير العمل بها.

ووفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية لـ “الحكومة الليبية” على موقع التواصل “فيس بوك”، ناقش الاجتماع آليات توفير بعض الاحتياجات التي تنقص البلدية اللازم توفيرها بشكل عاجل بما فيها غاز الطهي والوقود والسلع التموينية.

كما بحث الاجتماع آليات رفع مستوى الخدمات بمرافق المياه والصرف الصحي، مع تطوير القطاع الصحي، وكافة القطاعات الخدمية في البلدية، وفق المنشور.