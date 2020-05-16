الثني يبحث آلية توفير الاحتياجات العاجلة لبلدية سبها

عقد رئيس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اجتماعا، السبت، مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة السنوسي صالح، وعميد بلدية سبها الشاوش عبدالسلام الشاوش، لبحث الأوضاع المعيشية لبلدية سبها وسير العمل بها.
ووفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية لـ “الحكومة الليبية” على موقع التواصل “فيس بوك”، ناقش الاجتماع آليات توفير بعض الاحتياجات التي تنقص البلدية اللازم توفيرها بشكل عاجل بما فيها غاز الطهي والوقود والسلع التموينية.
كما بحث الاجتماع آليات رفع مستوى الخدمات بمرافق المياه والصرف الصحي، مع تطوير القطاع الصحي، وكافة القطاعات الخدمية في البلدية، وفق المنشور.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك