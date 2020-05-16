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ما لا تعرفه عن العميد عمران بن شحنة المُكلف بإمرة غرفة عمليات بني وليد

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن تكليف العميد عمران خميس بن شحنة بن قطنش الورفلي، آمرا لغرفة العمليات العسكرية المشتركة بني وليد، حيث دعا عمران، كافة الوحدات العسكرية والقوات المساندة للاستعداد والجاهزية التامة.

والعميد عمران هو حفيد للشهيد بمعركة القرضابية سعد ميلاد بن شحنة، ويعتبر من القيادات العسكرية التي كان لها دور مهم في تنفيذ الأوامر السيادية والمشاركة في الدفاع عن ليبيا والأمة العربية، فقد شارك في حرب تشاد عام 1980 ضد المؤامرة الفرنسية الأمريكية، التي كان يجري تنفيذها على يد حسين هبري.
كما شارك العميد عمران، في قتال القوات الاسرائيلية في لبنان وتحصل على وسام الشجاعة من الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وشارك في معارك تحرير الحدود الجنوبية لليبيا، الساره وأوزو في نهاية الثمانينات.
وكُلّف عمران من القيادة الليبية بمهمة آمر غرفة الاتحاد الأفريقي في منطقة الجنينة بدارفور بالسودان لغرض حقن دماء التشادين والسودانيين.
كما كان عمران ضمن الضباط الوطنيين الذين تصدوا لغزو الناتو في العام 2011، وأبلوا بلاء حسنا دفاعا عن الوطن والمواطن، وفي أكتوبر 2012، شارك بكل شجاعة المقاتل الليبي المؤمن بقضيته وقضية وطنه في الدفاع عن مدينة بني وليد إبان حرب القرار رقم (7).
وفي يونيو 2017، استقبلته مدينة بني وليد بترحاب كبير يليق بأبنائها من الضباط الوطنيين.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • مجرد انه ورفلي فلا تكمل نحن نعلم من هم ورفله هم خيرة عرب هذا الوطن الذي يسمي ليبيا وكانوا حاضرين بقوه في تاريخ كفاح الليبيين ضد غزو ايطاليا لليبيا فالفخر كل الفخر لورفله والعار لحيق لصيق بمصراته فمليشياتهم ما يعرف عنها الا الغدر بالليبيين والعماله للاجنبي قديما لايطاليا وحديثا لتركيا

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  • نسأل الله له التوفيق ونحن نعول على الجيش العربي الليبي الذي يتكون من جميع القبائل دون إستثناء

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  • نسأل الله العلى القدير وفى هذا الشهر الفضيل المبارك شهر رمضان المعظم أن ينصر الجيش الليبى البطل على الاستعمار التركى والمرتزقة وذيولهم من الخونة العملاء الليبين من أمثال الملعون الصهيونى السراج ومن على شاكلته .

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