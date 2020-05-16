ما لا تعرفه عن العميد عمران بن شحنة المُكلف بإمرة غرفة عمليات بني وليد

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن تكليف العميد عمران خميس بن شحنة بن قطنش الورفلي، آمرا لغرفة العمليات العسكرية المشتركة بني وليد، حيث دعا عمران، كافة الوحدات العسكرية والقوات المساندة للاستعداد والجاهزية التامة.

والعميد عمران هو حفيد للشهيد بمعركة القرضابية سعد ميلاد بن شحنة، ويعتبر من القيادات العسكرية التي كان لها دور مهم في تنفيذ الأوامر السيادية والمشاركة في الدفاع عن ليبيا والأمة العربية، فقد شارك في حرب تشاد عام 1980 ضد المؤامرة الفرنسية الأمريكية، التي كان يجري تنفيذها على يد حسين هبري.

كما شارك العميد عمران، في قتال القوات الاسرائيلية في لبنان وتحصل على وسام الشجاعة من الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وشارك في معارك تحرير الحدود الجنوبية لليبيا، الساره وأوزو في نهاية الثمانينات.

وكُلّف عمران من القيادة الليبية بمهمة آمر غرفة الاتحاد الأفريقي في منطقة الجنينة بدارفور بالسودان لغرض حقن دماء التشادين والسودانيين.

كما كان عمران ضمن الضباط الوطنيين الذين تصدوا لغزو الناتو في العام 2011، وأبلوا بلاء حسنا دفاعا عن الوطن والمواطن، وفي أكتوبر 2012، شارك بكل شجاعة المقاتل الليبي المؤمن بقضيته وقضية وطنه في الدفاع عن مدينة بني وليد إبان حرب القرار رقم (7).

وفي يونيو 2017، استقبلته مدينة بني وليد بترحاب كبير يليق بأبنائها من الضباط الوطنيين.