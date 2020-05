صحة الوفاق: الإنتهاء من تجهيز قسم الأمراض السارية بمستشفى طرابلس الجامعي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، السبت، الانتهاء من صيانة وتجهيز قسم الأمراض السارية” بمستشفى طرابلس الجامعي.

وأوضحت الوزراة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القسم يحتوي على عدد من الوحدات العلاجية من بينها وحدة علاج أمراض الأطفال المعدية، وهي الوحيدة المتخصصة لعلاج فئة الأطفال في المستشفيات التخصصية والعامة الواقعة بالمنطقة الغربية.

