«#الكرامة مجد وعزة _ليبيا».. هاشتاج يتصدر توتير في ليبيا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان (#الكرامة مجد وعزة _ليبيا )، وذلك احتفالا بالعيد السادس لانطلاق عملية الكرامة والتي انطلقت في نفس اليوم من شهر مايو عام2014 وكانت نواة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وحصل هاشتاج (#الكرامة مجد وعزة _ليبيا ) على تفاعل كبير من المتابعين حتى أصبح الأكثر تداولا على موقع التدوينات الصغيرة توتير (تراند).

وأطلق الهاشتاج الإعلامي أحمد المدني مقدم برنامج «آراء» على فضائية (ليبيا الحدث)، قائلا: «إن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر دحر الإرهاب والتطرف في بنغازي ودرنة والجنوب والوطية وسيطر على أكثر من 95% من الأراضي الليبية ، ويحاصر إرهاب الدولة التركية الغازية في طرابلس.

وكتب المدني تعليق على الهاشتاج قال فيه: (أن الوسم انطلق لإحياء ذكرى ملحمة ثورة الكرامة يتم من خلاله نشر صور شهداء الجيش ومقاطع فيديو راسخة في ذاكرة التاريخ الليبي، وكيف كان الجيش الليبي قبل 6 أعوام عندما كان يسيطر على مساحة صغيرة من أرضه وكيف هو اليوم يسطر الأمجاد والانتصارات مسيطرا على قرابة 90 في المائة وهو على أبواب طرابلس العاصمة يرسم شريان حياة بالدماء من الرجمة قلعة الأحرار الى السرايا الحمراء.

وأضاف أن الكرامة تحولت من عملية عسكرية الى ثورة شعب يناضل من أجل وطنه يجاهد لتحريره من المليشيات والإرهاب ومرتزقة تنظيم الإخوان والاحتلال التركي ، بدأت هذه الثورة في بنغازي بعدد قليل من الرجال لا يتعدى 200 رجل واليوم وصل تعداد الجيش لما فوق المئة الف رجل ومازالت كليات ومراكز التدريب تخرّج في الداخل والخارج .

ونوه أن الكرامة أصبحت تاريخا ليبيا مسطرا يصعب علينا توصيفه بدقة ولكننا في زمن السوشيال ميديا التي أتاحت تداول الصور ومقاطع الفيديو التي يتداولها الليبيين لإستذكار ملاحم أبطالهم بعزة وشرف وكما يقال الصور أبلغ من الكلام ، الكرامة مستمرة وكما سقط مشروع الظلام على أسوار بنينا سيتم إسقاطهم في كل ربوع ليبيا وسحق وجودهم الآثم لتعود ليبيا لاستقرارها المنشود دولة ذات سيادة .

واختتم قائلا: «مهما تكالبت قطعان انقرة ومهما شحن السلطان المعتوه من المرتزقة ، هذه إرادة شعب وكما قال الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي

إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ فَلا بُدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَـدَر

وَلا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـر».