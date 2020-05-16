رئيس ” قصر بن غشير” يكشف أضرار قصف ميليشيات الوفاق على البلدية ‏

كشف رئيس المجلس التسييري ببلدية قصر بن غشير الدكتور لطفي الكبير، الأضرار الناتجة عن القصف العشوائي المُمنهج من مليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين على البلدية ، مؤكدا أن القصف المتكرر لمقر إدارة النهر الصناعي سيتسبب في عجز البلدية عن تقديم الخدمات للمواطن ومنها إنقطاع المياه عن العاصمة طرابلس

وقال الكبير، إن القصف أدى لتدمير المنازل وقتل المدنيين ومبان تقديم الخدمات ، وأثر على الحياة اليومية ، وهو ما لم تتعرض له البلدية حتى فى الحروب السابقة، فالمدنيين محاصرون من قبل المليشيات التى قتلت الكبير والصغير والحيوانات واستخدموا كل هذه الأسلحة لتدمير هذه المدينة ، وليس للمدنين ذنب سوى تأييدهم للقوات المسلحة رغبة فى عودة الأمن والاستقرار، وذلك بخلاف تهجير المواطنين، فقد أصبح أغلب المدنييين مهجرين والخدمات اليومية سواء الكهرباء وغيرها تم اتلافها، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف فى سبيل حماية هذه البلاد