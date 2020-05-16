الخرطوش: الدفاعات الجوية تسيطر على سماء “الوطية”

قال عضو شعبة الإعلام بالجيش الوطني، المنذر الخرطوش، إن منظومات الدفاع الجوي حققت السيطرة الجوية الكاملة على قاعدة الوطية ونجحت في إسقاط طائرتين تركيتين مُسيّرتين.

ونفى الخرطوش، في تصريح أصدره مساء السبت، الأخبار التي تداولتها قوات الوفاق بشأن استهداف منظومة الدفاع الجوي للقوات المسلحة بقاعدة الوطية وتدميرها.

وبيّن عضو شعبة الإعلام الحربي أن الوضع الميداني “ممتاز ولا وجود لاشتباكات مباشرة عدا بعض المناوشات يتم التعامل معها بالمدفعية الثقيلة”.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، أن منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرة تركية مُسيّرة من طراز Anka-S، والتي يطلق عليها اسم “العنقاء”، حيث قامت بإسقاطها في ضواحي قاعدة عقبة بن نافع، أو ما يُعرف بقاعدة الوطية الجوية.

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