شركة البريقة تبحث المشاكل التي تواجه عمليات تشغيل المناطق الوسطى والشرقية

عقدت شركة البريقة، السبت، اجتماعًا لبحث المشاكل التي

تواجه عمليات التشغيل بعامة المناطق الوسطى والشرقية.

وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الاجتماع تطرق لضرورة عقد اجتماع لمتابعة

تحصيل ديون الشركة ومراجعة وضبط كافة عقود شركات النقل وإلزامها بإنجاز بنود العقود

المبرمة.

