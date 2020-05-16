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الطب الميداني: 6 قتلى بقصف في الفرناج

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مركز الطب الميداني والدعم، مساء اليوم السبت، إن 6 قتلى سقطوا إثر قصف على مقر المبيت الخاص بالنازحين في الفرناج.

وتعرضت طرابلس خلال الأيام الماضية، أكثر من مرة، لقصف صاروخي تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وخسائر مادية فادحة.

ودانت عدة دول والأمم المتحدة القصف، وذكّرت أطراف الصراع بضرورة الالتزام بحماية المدنيين والأهداف المدنية بما يضمن عدم مخالفة القانون الإنساني الدولي.

وفيما تتهم حكومة الوفاق الجيش الوطني بالوقوف وراء القصف، ينفي الأخير باستمرار قصف أي أهداف مدنية، ويقول إن قوات الوفاق تقوم به بهدف تحريك الرأي العام ضد الجيش.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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