أكد مركز الطب الميداني، الأحد، أن الحصيلة النهائية لقصف

المبيت الجامعي بالفرناج هي 7 قتلى و17 جريحا بينهم أطفال ونساء.

