اعتصام سائقي شاحنات القمامة في سرت بسبب تأخر الرواتب منذ أكتوبر

نظم عدد من سائقى الشاحنات المخصصة للقمامة بالشركة العامة لخدمات النظافة سرت، السبت، اعتصاما مفتوحا شارك فيه عدد كبير من العمال الذين يعملون فى النظافة وإزالة القمامة من الشوارع والتجمعات السكنية.

وبرر المعتصمون الاعتصام بسبب تأخر رواتبهم الشهرية مند شهر أكتوبر الماضى وحتى الآن، إذ لم يتقاضوا أى رواتب منذ ذلك الحين.

والإثنين الماضي، أكد رئيس اللجنة الإدارية للشركة العامة لخدمات النظافة بسرت، بشير لاحرش، أن العاملين وموظفى الشركة ومكاتبها يعانون معاناة شديدة تتمثل في تأخر صرف مرتباتهم منذ أكثر من ثمانية أشهر متواصلة.

وقال لاحرش، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت تواجه حاليا وبشكل يومي مطالب العاملين بضرورة تدبير حل عاجل لتوفير السيولة من وزارة الحكم المحلي لمخصصات الشركات الخاصة بخدمات النظافة، وتوفير مخصصاتهم المالية المتراكمة، مهددين بوقف أعمالهم.

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