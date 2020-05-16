«مكافحة الأمراض» يحدد المستهدفين من المرحلة الأولى للمسح الطبي الشامل

حدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في اجتماع ضم المكاتب الصحية ببلديات سوق الجمعة وعين زارة وأبوسليم، الفئات المستهدفة من المسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان صدر عن المركز السبت، تشمل الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى مراكز إيواء النازحين، والمحال التجارية من مواد غذائية والخضار والفواكه والمخابز، ومحطات الوقود، والقصابين، فضلا عن إجراء مسوحات مجتمعية للأسر المقيمة بكل منزل في نطاق البلدية المستهدفة.

ولفت البيان إلى أن المرحلة الأولى من المسح الطبي الشامل، تنطلق اليوم الأحد في بلديات سوق الجمعة، وعين زارة، وأبوسليم.

ليبيا تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 65

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد إلى 65 بعد تسجيل إصابة جديدة.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم السبت، 56 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» وكانت 55 منها سلبية فيما تأكد إيجابية عينة واحدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا