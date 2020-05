دندياس: رفض أوروبي قاطع لسلوك تركيا غير المشروع في شرق المتوسط

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، السبت، أن الاتحاد

الأوروبي يرفض بشكل قاطع سلوك تركيا في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه.

وأوضح دندياس في بيان إعلامي بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية

للاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي أدان صراحة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء،

تصعيد تركيا غير القانوني لسلوكها في هذه المناطق، مؤكدًا أن الإعلان المشترك رسالة

معارضة واضحة وقوية تتبع الإعلان المشترك الذي اعتمدته قبل أيام قليلة فرنسا ومصر وقبرص

والإمارات العربية المتحدة واليونان.

ولفت دندياس إلى ضرورة أن تعمل عملية إيريني بشكل فعال لدعم

تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا، والذي يعد مساهمة كبيرة في تهيئة الظروف

اللازمة لتحقيق السلام في ليبيا والاستقرار في المنطقة.

