عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني،

السبت، اجتماعًا في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع نائبه عبدالرحمن

الأحيرش، ووزير الصناعة بالحكومة المؤقتة، السنوسي صالح، وعميد بلدية سبها، الشاوش

عبدالسلام الشاوش.

وبحسب تدوينة للحكومة المؤقتة عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن الاجتماع ناقش آليات توفير بعض احتياجات

بلدية سبها ويلزم توفيرها بشكل عاجل بما فيها غاز الطهي والوقود والسلع التموينية،

مشيرة إلى أنه تم كذلك بحث مسألة رفع مستوى الخدمات بمرافق المياه والصرف الصحي، مع

تطوير القطاع الصحي، وكافة القطاعات الخدمية في البلدية.

وأضافت الحكومة المؤقتة أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة وضع

حلول عاجلة خلال الأيام القليلة القادمة لمعالجة كافة الملفات التي طرحت خلال الاجتماع

بخصوص بلدية سبها.

The post الثني يبحث احتياجات بلدية سبها وآلية توفيرها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

