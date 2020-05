لجنة مكافحة كورونا تطالب الرئاسي بتمديد حظر التجول 10 أيام إضافية

طالبت اللجنة العليا لمجابهة كورونا التابعة لحكومة

الوفاق غير المعتمدة، السبت، المجلس الرئاسي بتمديد حظر التجول المفروض 10 أيام

إضافية، كإجراء احترازي لعدم تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن تمديد حظر التجول سيكون

اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 18 من شهر مايو الجاري واعتبارًا من الساعة السادسة

مساء وحتى السادسة صباحا، على أن يكون الحظر كليا طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وأضافت اللجنة أن قرار تمديد الحظر يجب أن يرافقه

استمرار إغلاق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات

التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن ومنع كافة التجمعات.

وتابعت اللجنة أنه يجب أن يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10% من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، ويستثنى من ذلك المصارف التجارية على أن يستمر عملها حتى الساعة الخامة مساء لتقديم خدماتها للمندوبين، مع ضرورة وضع كافة التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها.

