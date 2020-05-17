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الثني يبحث توفير الخدمات لبلدية سبها

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، السبت، الأوضاع المعيشية في مدينة سبها وسير العمل فيها .

وتناول الثني، خلال الاجتماع الذي عُقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، توفير بعض الاحتياجات التي تنقص البلدية، منها رفع مستوى الخدمات بمرافق المياه والصرف الصحي، مع تطوير القطاع الصحي، حسب ما ذكر إعلام الحكومة الليبية .

وحضر الاجتماع الذي حمل طابعاً خدمياً نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة السنوسي صالح، وعميد بلدية سبها الشاوش عبدالسلام الشاوش.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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