الثني يبحث توفير الخدمات لبلدية سبها

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، السبت، الأوضاع المعيشية في مدينة سبها وسير العمل فيها .
وتناول الثني، خلال الاجتماع الذي عُقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، توفير بعض الاحتياجات التي تنقص البلدية، منها رفع مستوى الخدمات بمرافق المياه والصرف الصحي، مع تطوير القطاع الصحي، حسب ما ذكر إعلام الحكومة الليبية .
وحضر الاجتماع الذي حمل طابعاً خدمياً نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة السنوسي صالح، وعميد بلدية سبها الشاوش عبدالسلام الشاوش.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك