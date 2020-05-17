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بنغازي.. أكثر من ألف عنصر أمني لتنفيذ “الخطة المرورية” (صور)

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت مديرية أمن بنغازي، خلال شهر رمضان، أكثر من ألف ضابط وضابط صف وفرد، في كافة شوارع المدينة الحيوية، إضافة إلى توفير العشرات من المعدات والآليات والمركبات المساعدة لهم، وذلك تنفيذاً للخطة الأمنية المُرورية التي أعدتها المديرية.

وقالت المديرية بصفحتها في “فيسبوك”، إنها دفعت بقوات بحثية وخدمات سرية من قسمي التحريات العامة والبحث الجنائي، ووحدات التحري بالأقسام والمراكز، فضلاً عن التواجد الميداني لكافة المستويات الأمنية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.

وأشارت المديرية إلى أن الخطة الأمنية تسير بشكل مدروس، واستطاع رجال الأمن إنجاحها في الميدان، حيث لمس المواطن في الطريق نجاح الخطة الأمنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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