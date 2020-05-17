رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلدية سبها

بنغازي 17 مايو 2020 (وال)- اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، على الأوضاع المعيشية لبلدية سبها وسير العمل بها.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، وعميد بلدية سبها الأستاذ الشاوش عبد السلام الشاوش.

وناقش رئيس مجلس الوزراء آليات توفير بعض الاحتياجات التي تنقص البلدية، ويلزم توفيرها بشكل عاجل بما فيها غاز الطهي والوقود والسلع التموينية.

وبحث رئيس مجلس الوزراء آليات رفع مستوى الخدمات بمرافق المياه والصرف الصحي، مع تطوير القطاع الصحي، وكافة القطاعات الخدمية في البلدية.

وخلص الاجتماع إلى وضع حلول عاجلة خلال الأيام القليلة القادمة، لمعالجة كافة الملفات التي طرحت خلال الاجتماع. (وال- بنغازي) ر ت

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