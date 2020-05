غسان سلامة يعود للمشهد السياسي من بوابة مجلس مجموعة الأزمات الدولية

عاد المبعوث الأممي إلى ليبيا السابق، غسان سلامة، إلى

المشهد السياسي مرة أخرى، عبر بوابة مجلس أمناء مجموعة الأزمات الدولية المختصة في

العمل على تحليل وصياغة السياسات الدولية ومنع الحروب بشكل مستقل.

المجموعة الدولية من جانبها رحبت بعودة سلامة الذي عمل سابقًا

في مجلس إدارتها حتى العام 2016 منها 4 سنوات كنائب لرئيس المجموعة وكرئيس مشارك للمجلس.

من جهته وصف رئيس المجموعة ومديرها التنفيذي روبرت مالي،

غسان سلامة بالصادق والنزيه أخلاقيًا، لافتًا إلى أنه عمل على إعطاء صوت لمن لا صوت

له، بمهارة دبلوماسية واستقلالية سياسية، على حد قوله.

وكان سلامة قد استقال من منصبه كمبعوث أممي إلى ليبيا لأسباب

صحية، لتأتي استقالته بعد أيام قليلة على وصفه الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف

المتصارعة في ليبيا بالمنهار تقريبا، لتدخل الأزمة في ليبيا منعطفا جديدا وسط تعنت

ورفض الأطراف لدعوات الهدنة مرارا وتكرارا مُصعّدين من حدة الصراع المسلح الذي يهدد

حياة المدنيين يوميا.

