أفاد شهود عيان، الأحد، بسماع أصوات سلاح مضاد للطائرات بمحيط

منطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس.

