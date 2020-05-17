أفاد شهود عيان، الأحد، بسماع أصوات سلاح مضاد للطائرات بمحيط
منطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس.
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أفاد شهود عيان، الأحد، بسماع أصوات سلاح مضاد للطائرات بمحيط
منطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس.
The post أصوات سلاح مضاد للطائرات بمحيط منطقة أبو سليم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
تاريخ الغرب الليبي اعاد نفسه بنفسه أن خونة اليوم في الغرب الليبي الذين يهاجموا في ترهونه وفي قاعدة الوطيه تحت علم تركيا هم أحفاد اولئك الخونه الذين كانوا يهاجموا في معسكرات المجهادين تحت علم ايطاليا ولكن سينتصر الجيش الليبي بقيادة المشير خليفه حتفر وسيذهب خونة اليوم والعملاء الي مزبلة التاريخ كما ذهب أجدادهم الي مزبلة التاريخ فأنتظروا وأني معكم من المنتظرين ،وان غدا لناظره لقريب .. لقد واجهة حركة المقاومة الوطنية ضد ايطاليا الكثير من المشاكل والعراقيل خلال مسيرة كفاحها النضالي وعانت الأمرين من الخونة والعملاء الليبيين الذين باعوا وطنهم ببطونهم ، وتعاونوا مع العدو الايطالي منذ الساعات الأولي للغزو بكل أخلاص وتفاني وعندما تولي اغرتسياني القيادة في برقة في مارس من عام 1930 م شكل من الخونة والعملاء الليبيين جهاز استخباراتي كبير عرف في تلك الفترة ( بالقربة ) انتشر في كل ربوع الجبل الأخضر يرصد تحركات رجال المقاومة وقائدها عمر المختار بشكل خاص وان كانت معركة وادي بوطاقة قرب منطقة اسلنطه في 11 سبتمبر 1931 م أسدي فيها الخونة والعملاء من الليبيين اكبر خدمة للعدو الايطالي حيث رصد أفراد من جهاز ألاستخبارات ( القربة ) المكون من الخونة والعملاء توجد عمر المختار ورجالة بالقرب من منطقة اسلنطه وعلي الفور اتصلوا بالقوات الايطالية المرابطة بمنطقة اسلنطه وابلغوها الخبر، قام الطليان علي عجل بمحاصرة الوادي بطابورين من الجنود الارتريين ( المصوع ) ، والكتيبة السابعة من الخيالة من الخونه الليبيين ( الصواري ) ، وتم دعم هذه القوة بالطائرات الحربية ، واتخذ عمر المختار قراراً بمواجهة هذه القوات والخروج من هذا الحصار و أستدعي المجاهد محمد عبد الكريم بوالفحلة الخبير بدروب المنطقة وقال له هل هناك طريق نخرج منه غير هذا الذي توجد به قوات العدو أجابه المجاهد بوالفحلة لا يا سيدي هذا هو الطريق الوحيد فقال عمر المختار مخاطباً رجالة ( فينا روح وفيهم روح ) و أعطاء أوامره بالهجوم وكان أول الشهداء الشهيد أعوينات العقوري واستطاع عمر المختار ورجالة هزيمة القوات الارترية وفتح ثغرة في الحصار المضروب حولهم ولكن تدخل الكتيبة السابعة من الخيالة من الخونه الليبيين ( الصواري ) بقيادة عاكف امسيك الغريانى ورمضان القريتلي حال دون خروجهم ، وكان المجاهدون قد أوكلوا مهمة قيادة فرس عمر المختار للمجاهد الشبعار العبد والذي تخلي عن هذه المهمة عندما اشتد الهجوم ، أصيب عمر المختار في يده اليسري وسقطة به فرسه حاول الاختباء بين الأشجار، قام المجاهدون بمحاولة يائسة لإنقاذ قائدهم وعلي رأسهم المجاهد مفتاح بن قويرش الدرناوي المصراتي والذي أبلا بلاءً حسن الي أن سقط شهيداً ، تعرف علي عمر المختار أحد الخونة والعملاء من الليبيين وكان يدعي عبدالله مجند في الكتيبة السابعة من الخيالة الليبيين ( الصواري ) فأخذا يصيح مناديا عمر .. عمر المختار فرد عليه عمر المختار ( الله يعطيك الشر وايليك بالزر ولا حول ولا قوة إلا بالله ) قبض عليه وتم حمله تحت الحراسة المشددة الي منطقة اسلنطه وحضر علي جناح السرعة بطائرة خاصة متصرف المرج الكومينداري داودياتشي الذي أكد بدورة صحة الأسر وهوية الأسير، وحمله معه بالطائرة الي منطقة سوسه ، و تم التحفظ عليه بدار شرطة البلدية الايطالية بسوسه وفي صباح اليوم التالي نقل قائد المقاومة الوطنية مصحوباً بالمتصرف داودياتشي والمقدم كاستريوتا الي مدينة بنغازي علي متن الطراد الحربي أورسيني أودع السجن في بنغازي ألي أن حكم عليه بالإعدام شنقاً في محكمة صورية انعقدت في قاعة قصر ليتوريو علي أن ينفذ الحكم بقرية سلوق جنوب بنغازي ، وفي الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 16 / 9 / 1931 م صعد عمر المختار ألي منصة المشنقة وهو يؤذن بصوت هادي آذان الصلاة
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