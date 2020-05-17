الثني يبحث احتياجات بلدية سبها ويطلع على أوضاعها المعيشية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، السبت، على الأوضاع المعيشية لبلدية سبها وسير العمل بها، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي .
وبحسب إيجاز صحفى للوزارة، ضم الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، وعميد بلدية سبها الأستاذ الشاوش عبدالسلام الشاوش، وقد ناقش الاجتماع آليات توفير بعض الاحتياجات التي تنقص البلدية ويلزم توفيرها بشكل عاجل بما فيها غاز الطهي والوقود والسلع التموينية.
وبحث الاجتماع آليات رفع مستوى الخدمات بمرافق المياه والصرف الصحي، مع تطوير القطاع الصحي، وكافة القطاعات الخدمية في البلدية، وخلص الاجتماع إلى وضع حلول عاجلة خلال الأيام المقبلة لمعالجة كافة الملفات التي طرحت خلال الاجتماع.
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