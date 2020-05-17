الثني يبحث احتياجات بلدية سبها ويطلع على أوضاعها المعيشية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، السبت، على الأوضاع المعيشية لبلدية سبها وسير العمل بها، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي .

وبحسب إيجاز صحفى للوزارة، ضم الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، وعميد بلدية سبها الأستاذ الشاوش عبدالسلام الشاوش، وقد ناقش الاجتماع آليات توفير بعض الاحتياجات التي تنقص البلدية ويلزم توفيرها بشكل عاجل بما فيها غاز الطهي والوقود والسلع التموينية.

وبحث الاجتماع آليات رفع مستوى الخدمات بمرافق المياه والصرف الصحي، مع تطوير القطاع الصحي، وكافة القطاعات الخدمية في البلدية، وخلص الاجتماع إلى وضع حلول عاجلة خلال الأيام المقبلة لمعالجة كافة الملفات التي طرحت خلال الاجتماع.