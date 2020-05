مفوضية اللاجئين: إجراءات كورونا رفعت من أسعار المواد الغذائية في ليبيا

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إنه

بعد فترة وجيزة من تنفيذ تدابير الإغلاق لمكافحة وباء كورونا في ليبيا، ارتفعت

أسعار المواد الغذائية في معظم المدن الليبية.

وأوضح الناطق باسم المفوضية، أندريه ماهيسيتش، في مؤتمر صحفي،

إن سعر الطماطم في ليبيا ارتفع بأكثر من 200% في بعض الأماكن، في حين ارتفع سعر الفلفل

بحوالي 40%.

وأشار ماهيسيتش إلى أن اللاجئين أخبروا موظفي المفوضية بحاجتهم

الماسة إلى المساعدة، إذ كان الكثيرون يتدبرون أمرهم بأنفسهم من خلال العمل اليومي،

والذي توقف بسبب حظر التجول والقيود الأخرى المتعلقة بانتشار وباء كورونا، لافتًا إلى

استطلاع للرأي أجراه مركز الهجرة المختلطة يفيد بأن 75% من اللاجئين والمهاجرين فقدوا

وظائفهم في مارس وأبريل.

وأضاف ماهيسيتش أن المفوضية تلقت شكاوى من اللاجئين

قالوا فيها إن بعضهم كانوا يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم قبل رمضان، وأفاد آخرون

بتلقى مساعدة إضافية من الأقارب من خلال التحويلات المالية الدولية لكنهم الآن يعانون

بسبب توقف ذلك في الأسابيع الأخيرة، بينما يواجه البعض تهديدات بالإخلاء من أصحاب العقارات

بسبب التأخر في دفع الإيجار.

