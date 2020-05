قال جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة – سهل الجفارة،

الأحد، إن أعمال أعادة تشغيل الآبار وضخ المياه والتعبئة مستمرة من قِبل الكوادر الفنية

في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح الجهاز في تدوينة عبر صفحته عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه يصعب تحديد الزمن المتوقع لوصول المياه لمدينة طرابلس

ومدن ومناطق الاستهلاك الأخرى للعديد من المعطيات الفنية، التي لم تتوفر بعد، ومعطيات

خارج مهام أعمال المنظومة، مؤكدًا أن المياه لن تصل إلى طرابلس قبل (48) ساعة على أقل

تقدير.

The post النهر الصناعي العظيم: وصول المياه إلى طرابلس لن يكون قبل يومين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24