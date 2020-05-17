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السفير الأميركي: وجود «فاغنر» في ليبيا لا يحترم سيادتها

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشار نورلاند إن «وجود ما يقرب من 2000 من مرتزقة فاغنر والمعدات العسكرية المتطورة التي يملكونها ليس احترامًا لسيادة ليبيا أو سلامتها الإقليمية». 

وأضاف نورلاند في حوار إلى جريدة «القدس العربي» اللندنية، نشرته أمس السبت «نؤمن بأنّ روسيا قادرة على متابعة مصالحها المشروعة من خلال وسائل عادية أكثر».

وفي السادس من مايو الجاري، كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن نشر مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة نحو 1200 فرد في ليبيا لتعزيز قوات القيادة العامة. وجاء بالتقرير المؤلف من 57 صفحة الذي أعده مراقبو العقوبات المستقلون، وقُدم للجنة العقوبات الخاصة بليبيا والتابعة لمجلس الأمن الدولي، إن الشركة الروسية المتعاقدة نشرت قوات في مهام عسكرية متخصصة تشمل فرق قناصة.

وفي فبراير الماضي، اتهم الرئيس التركي رجب إردوغان، في فبراير الماضي، روسيا بـ«إدارة النزاع الليبي على أعلى مستوى»، من خلال إدارتها شركة الأمن الخاصة «فاغنر» في ليبيا، التي قال إنها «تدعم» قوات القيادة العامة، وقال إن وزير الدفاع ورئيس الأركان الروسيين يديران المجموعة.

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لكن المبعوث الشخصي للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، نفى «مزاعم» الرئيس التركي، وقال إن «هذا لا يتسق مع الواقع وحقيقة الوضع».

وفي يناير، رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سؤال حول إذا ما كانت مجموعة «فاغنر» تقاتل في ليبيا، بالقول إنه «إذا كان هناك روس في ليبيا فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا يحصلون على رواتب من الدولة».

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • سبب تواجد الروس في الشرق الليبي هو عملاء لبنان وفرنسا والخارجية السورية الحالية – ودخولهم كان منسق مع الخارجية المصرية برعايا السيسي عميل الصهاينة وطبعا السيسي يدعم الايطاليين لدفعهم في عمليات آلتهريب وبيع الاثار الليبية المسروقة بحكم ان معظم ضباط الجيش في حكومته تجار أثار مسروقة سواء اثار فرعونية او أثار رومانية . ومحاولة انتشارهم في البحر المتوسط بحجة منع بيع السلاح – وهم اتباع لقطر التي تشتري المرتزقة من كل حدب وصوب لكي يقوموا بعمليات التهريب والتخريب دون اي رادع .
    – اذا كانت امريكا فعلا تريد السلام في المتوسط فعليم حجز الخارجين عن القانون الدولي وأيقاف أعمالهم الخارجة عن القانون – او مجابهتهم عسكريا – مما حدث من تخريب وسرقات وهجمات على الموسساتً العامة للدولة والسعي لتخريب العلاقات الدوبلوماسية بين ليبيا والدول الاخرى –
    فعليهم احترام تواجدهم داخل الاراضي الليبية واحترام سيادتها .

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