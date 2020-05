مكافحة كورونا بمصراتة: لم نسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس

كورونا ببلدية مصراتة، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا يوم أمس السبت في البلدية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف على حالة

واحدة، مشيرة إلى أن هذه الحالة بصحة جيدة ولا تعاني من أعراض فيروس كورونا وغادرت

المركز.

وأضافت اللجنة أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر قام

بالكشف على حالة واحدة أيضًا، مبينة أن هذه الحالة غادرت المركز بعد أن تبين أنها بصحة

جيدة ولا تعاني من أعراض فيروس كورونا، لافتة إلى أن مركز العزل بالمعهد القومي

للأورام لم يستقبل أي حالات ليوم السبت.

وتابعت اللجنة أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

قام بسحب 3 مسوحات أنفية بلعومية لحالات مختلفة وإرسالها للمختبر المرجعي لمكافحة

الأمراض، وفي انتظار نتائج التحليل.

وأشارت اللجنة إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة أعلن أن المسحات التي تم سحبها الجمعة وعددها ثلاث مسحات، كانت نتائج التحاليل سالبة، لافتة إلى أن مركز العزل والإيواء لم يسجل دخول حالات يوم أمس السبت.

