نورلاند: أخبرنا العديدُ من القادة الليبيين أنّ الميليشيات سيتم تفكيكها بمجرد انتهاء الحرب

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن «الميليشيات في الغرب والشرق لا تُقوي شوكتها إلاّ الصراعات». وأضاف «أخبرنا العديدُ من القادة الليبيين أنّ الميليشيات سيتم تفكيكها بمجرد انتهاء الحرب».

واعتبر نورلاند في حوار إلى جريدة «القدس العربي» أمس السبت: أن «الانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر في ليبيا ليس هدفا واقعيا فقط، بل هو ضرورة لا مفرّ منها»، وأردف بالقول «إنّنا في القرن الحادي والعشرين، وأنا لا أعتقد أن الشعب الليبي سيقبل بأقل من الديمقراطية الكاملة». واستشهد السفير الأميركي بمقولة لأحد الدكاترة الليبيين «بعد 42 عامًا من الظلام، يستحق الليبيون أن يروا الشمس».

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على صعيد متصل، قال نورلاند إن «الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للهجوم الذي تشنّه القوات المسلحة العربية الليبية على طرابلس، ووقف دائم لإطلاق النار، وحل سلمي تفاوضي للنزاع»، واعتبر من جهة أخرى أن «وجود ما يقرب من 2000 من مرتزقة فاغنر والمعدات العسكرية المتطورة التي يملكونها ليس احترامًا لسيادة ليبيا أو سلامتها الإقليمية».

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