العامة للكهرباء: تركيب مروحة التبريد للوحدة الغازية السادسة بمحطة الشمال في بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، عن الانتهاء من

تركيب مروحة التبريد (Inclosure Fan)

الخاصة بالوحدة الغازية السادسة بمحطة الشمال في مدينة بنغازي.

وأوضحت الشركة في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن عملية التركيب قامت بها الشركة العالمية لخدمات الكهرباء

(جيسكو) وبالتعاون مع المهندسين والفنيين في محطة الشمال بمدينة بنغازي، مشيرة إلى

أن هذا العمل سيرفع من قدرات التوليد بمحطة توليد شمال بنغازي.

