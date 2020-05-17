درنة.. المهرجان الأول لسباقات الدريفت “BMW”

متابعة/ 218

انطلقت في مدينة درنة فعاليات المهرجان الأول لنادي الشباب “BMW”بحضور جمهور من محبي رياضة ” الدريفت ” والمقامة في إحدى الساحات بحي باب طبرق.

يطلق على رياضة الدريفت في ليبيا تسمية “التمتيع” أو “التسطريب” وقد صارت هذه السباقات من الرياضات العالمية ومع خطورتها تعد متعة للكثيرين ولها جمهورها وتحتاج إلى مهارة في القيادة وخبرة .. ومن أجل تنظيمها بالطريقة السليمة نظم نادي شباب درنة “بي ام دبليو” النسخة الأولى من المهرجان.

ويقول “سعد المنصوري” – المتحدث باسم نادي الشباب درنة- “إن سباقات المهرجان تجرى على مسار محدد داخل حلبة سباق تم إعدادها وتجهيزها من قبل فريق النادي لما تمثله هذه الرياضة لعشاق السيارات اذا ما تم ممارستها بطريقة صحيحة في مكانها المخصص ومن أجل ذلك كان هذا الحدث”.

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