اخبار ليبيا الان

“النهر الصناعي” :يصعب تحديد زمن وصول المياه لــ”طرابلس”

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي-في منشور له بصفحته الرسمية- على إستمرار أعمال إعادة تشغيل الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة وضخ المياه والتعبئة من قبل الكوادر الفنية في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة .

وأضاف الجهاز -عبر منشور له بصفحته الرسمية – أنه من الصعب تحديد الزمن المتوقع لوصول المياه إلي مدينة طرابلس ومدن ومناطق الإستهلاك الأخرى نظراً للعديد من المعطيات الفنية التي لم تتوفر بعد ومعطيات خارج مهام أعمال المنظومة وعلى أقل تقدير لن يكون قبل (48) ساعة من تاريخ المنشور بالخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك