“الرصد الأولي البيضاء” يواصل فحص العائدين من مصر

واصل فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في مدينة البيضاء أعماله في إطار استكمال الإجراءات الصحية الخاصة بالمسافرين العائدين من الخارج.

ورجعت الفرق التابعة لإدارة الشؤون الصحية،البيضاء مساء السبت إلى ” فندق الثريا”،حيث قامت الفرق بالكشف عن جميع النزلاء العائدين من جمهورية مصر العربية من الذين تم حجرهم بالفندق و عددهم 150 نزيلاً ونزيلة – وحسب الصفحة الرسمية للمركز ، يعد هذا الكشف نهائي للتحقق من سلامة النزلاء لكي يعودوا إلى بيوتهم بعد الحجر في الفندق.

وذكر المركز أن الحالة الصحية لكل النزلاء ممتازة ولا توجد عليهم أي أعراض أو علامات خاصة بفيروس كورونا المستجد وكل التحاليل سالبة.

وأفاد المركز عن منح النزلاء شهادات الخلو من فيروس كورونا ، بحضور عميد بلدية البيضاء الذي أثنى على الجهود التي تبذلها فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بإدارة الشؤون الصحية – بلدية البيضاء ومدى أمانتهم و وطنيتهم في تأدية واجبهم.

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