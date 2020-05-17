“البعثة الأممية” تمنح تجهيزات لــ “داخلية الوفاق”

قام وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، العميد “خالد مازن”، بزيارة تفقدية لمكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون والدولي،للوقوف على آخر التجهيزات الخاصة بالمكتب، التي تم منحنها من قبل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ضمن الاتفاقية بين اللجنة المركزية والمشروع الإنمائي ببعثة الأمم والمتحدة.. حسب ما أورده الحساب الرسمي للوزارة.

واطلع “مازن” على سير العمل داخل المكتب ومناقشة الخطط التدريبية التي كانت موضوعة في مجال تدريب الكودار الإعلامية والتي سبقت أن توقفت جراء انتشار كوفيد-19.

كما أثنى “الوكيل” على الجهود التي تبذل من قبل مكتب الإعلام الأمني في إظهار الصورة الحسنة لرجال الأمن والشرطة وإعطاء الصورة المثلي للمواطنين عن وزارة الداخلية والجهود الأمنية التي تبذل من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار.

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