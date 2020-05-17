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«الباروني»: وصية «الوالدة» تحتّم أن يحكم «الثوار» 10 سنوات أو أي فترة يشاؤون

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم إلياس الباروني، الذي اعتادت قنوات الإخوان تقديمه بوصفه أستاذا في العلاقات الدولية والقانون الدولي، أن من وصفهم بالثوار تم الضحك عليهم في 17 فبراير 2011، وفي عملية فجر ليبيا 2014، عندما تخلوا عن السلطة، مشيراً إلى أن الذين يقومون بثورة أو انقلاب هم من يتولون السلطة، بحسب كلامه.

ودعا الباروني في مقطع فيديو نشره على حسابه ب«فيسبوك»، اليوم الأحد، «الثوار» إلى تنظيم أنفسهم في إطار سياسي، والتمسك بأيديهم وأرجلهم بتجمع ثوار 17 فبراير، مطالبا إياهم بتحويل هذا التجمع إلى حزب سياسي.

وشدد إلياس الباروني الذي كان يتحدث وسط عناصر من المليشيات بأحد محاور طرابلس، على ضرورة أن يتمسك “الثوار” بالسلطة، وأن يكونوا هم المتصرف الرئيسي في شؤون البلاد، بدءا من اختيار الرئيس إلى البرلمان بالكامل، مخيرا إياهم باستلام السلطة لفترة 5 أو 10 سنوات، وحتى تقف الدولة على قدميها، ويتم بناء جيش وشرطة وحرس وطني، وفقا لكلامه.

وأكد أن وصية الوالدة له أن الثوار يحكمون 10 سنوات أو كما يشاؤون، فلا يجوز أن يتركوا السلطة بعد أن  قدموا الروح والدماء والمال.

الوسوم

17 فبراير إلياس الباروني مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وصية امك ياروح امك الساقطة فى خيام النكاح لا تسرى فى ليبيا ولكن فى اسطنبول على بيوت الدعارة هناك فانت مجرد صرصار من صراصير فبراير الحقيرة التى خرجت من البلاعة ويتم سحقها تحت نعال الشعب الليبى العظيم الرافض لمؤامرة فبراير فى ليبيا ويناير فى مصر ومصيرهم هو السجون بتهمة خيانة الوطن والتآمر مع قطرائيل لتدمير الجيش الوطنى العظيم المدعوم من شعب جبار وقبائل مجاهدة بينما انتم ايها الخوان قلة منبوذة من حثالة المجتمع شر خلق الله استعانوا بمرتزقة من صراصير سوريا وكلاب اردوغان ظنا انها ستحميهم من غضب الشعب ولكن هيهات فالقصاص قادم والمتغطى باردوغان عريان وسيحدث لكم ايها الخوان كما حدث لاخوانكم فى مصر والسودان اين هم الان مرشدك العام البيطرى الوضيع محمد بديع دخل السجن بملابس نسوان ومعه كمان نائبه الاول خيرت الشاطر ورؤوس اخوانية كبيرة متعددة البلتاجى والعريان والبر وحجازى وابواسماعيل والكتاتنى …الخ وفى السودان تم عمل زفة كبيرة لقيادات الاخوان الى السجون فى سيارات نقل الحيوانات وقام الاهالى برجمهم بالحجارة ففى النهاية ارادة الشعوب تنتصر وكل خائن وعميل ينكسر ياروح امك التى لم تحسن تربيتك لانها كانت مشغولة بالجهاد فى خيام النكاح وكانت بصراحة مخلصة جدا فى عملها مهلبية مهبلية وشرجية شرعية على شريعة الاخوان

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  • وليش لا خلهم يحكموا شباشب الصبع والفراعى والكانتيرات هولاء الرعاع الذين عاتوا فى الارض فسادا ويستمروا فى ضياع البلد تنفيدا لوصية أمه المريضة تحت مسمى ديسكة الثوار المخانب المشروخة إلى ما لا نهاية .

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  • Just stay next to Mama and she will create mathematical models that deals(deciphers) all certain and probable events of Libya’s future
    Also, your Mama for sure has taught you as how to make Henna beautiful designs on your hands and rush to show them to the foreign savages so they will all admire you & your Henna on your hands and seek more help on Henna’s designs for all of them
    Meskeeeeeen Waledha

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  • خيبك على وعلى امك هى كانت مهبولة مثلك واضح ان العائلة الكريهة تتوارث الغباء الثورى

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  • خيبة عليك وعلى امك هى كانت مهبولة مثلك واضح ان العائلة الكريهة تتوارث الغباء الثورى

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  • اه لو اشوف امك كنت كسرت دماغها بالشبشب لانها نزلت كلب ينبح منذ ان سقط منها سهوا اثناء الزياط وبحثت عن اسم فتذكرت فى ثما فى حالة اليأس فسمته الياس وقالت له ياولدى انت ابن حرام واريد ان تنتقم من كل الناس الذين كانوا بيركبوا فى الساعة الواحدة وعددهم عشرة طبعا عشرة سنين ياولدى عليك يالياس يابن البار ون ان تسمع كلام امك وما تسمعشى كلام ابوك الديوث وتوصى الكلاب يتحكموا فى الناس وبعدها تعالى على قبرى وطرطر عليه ياطرطور

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