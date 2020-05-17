«بركان الغضب»: تدمير منظومة «بانتسير» الروسية في قاعدة الوطية

أعلنت عملية «بركان الغضب» فجر اليوم الأحد، تدمير منظومة الدفاع الجوي الروسية «بانتسير»، بعد ساعات من وصولها إلى قاعدة الوطية الجوية.

وقالت العملية إن عملية التدمير حدثت للمرة الثانية، مضيفة أن الضربات نفذت بدقة، مما آدى إلى تدمير المنظومة الدفاعية، متهمة قوات القيادة العامة بمحاونلة تخبئة المنظومة الروسية داخل القاعدة الجوية، حسب صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأشارت إلى أن «بانتسير» منظومة صاروخية مدفعية مضادة للطائرات، وكانت موضوعة على سيارة «MAN-SX45».

وقال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو وجه فجر اليوم الأحد 3 ضربات جوية في قاعدة الوطية، ومحيطها، مشيرا إلى التعامل مع طائرة «وينق لونق» صينية الصنع، فيما دمرت في الضربتين الاخريين دشم في القاعدة الجوية يحتوي مخازن للذخيرة.

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