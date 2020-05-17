آمنة أمطير: قرارات «صحة الوفاق» حول كورونا كارثة

اعتبرت آمنة أمطير، عضو المجلس الاستشاري عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، قرار حكومة فائز السراج بإخضاع الليبيين العالقين بالخارج للحجر الصحي خارح الدولة، بـ«الكارثة»، مطالبة كل من تعرض لهذا الإجراء بمقاضاة «السراج».

وقالت «أمطير»، عبر منشور لها بـ«فيسبوك»: «إن الذي يحاسب على هذا القرار هو اللجنة المكلفة داخل ليبيا التي أقرت هذا الأمر»، مطالبة بإقالة محمد هيثم وكيل وزارة الصحة بحكومة السراج قائلة: «متى سيستيقظ السراج ويقيل محمد هيثم من أي موضوع يخص الصحة».

وتابعت القيادية الإخوانية: «نصيحة لكل القاطنين في ذلك الفندق والراجعين على نفس الطائرة أن ترفعوا قضايا في السراج ووزارة الصحة واللجنة المكلفة مناصبهم وحصانتهم ليست أكرم أو أفضل من صحة المجتمع».

ووجهت تنبيها لكل الذين تعرضوا للحجر خارج الدولة والذين رجعوا إلى أرض الوطن عن طريق الخطوط الجوية الليبية سرعة التوجه إلى مجمع عيادات زاوية الدهماني لأخد مسحات الأنف لإجراء فحص (PCR) تأكيدي.