النهر الصناعي يعلن آخر التطورات في منظومة الحساونة سهل الجفارة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأحد، إستمرار أعمال إعادة تشغيل الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، في ظل الإرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وقال في منشور عبر صفحته الرسميية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يصعب تحديد الزمن المتوقع لوصول المياه إلي مدينة طرابلس ومدن ومناطق الإستهلاك الأخرى للعديد من المعطيات الفنية التي لم تتوفر بعد ومعطيات خارج مهام أعمال المنظومة»، مضيفا «على أقل تقدير لن يكون قبل 48 ساعة من تاريخه».

من جهتها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة كروت التشغيل لمحطة النهر الصناعي «رقم 1»، الأمر الذي يسهل على العاملين في المحطة تشغيلها، ومن ثم تدفق ضخ نقل مياه النهر إلى المنطقة الغربية.

ويوم الخميس الماضي، انقطع التيار الكهربائي عن المنطقتين الغربية والجنوبية أمس، ما نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ، وأكد الجهاز استمرار انقطاع الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي منذ 9 مايو الجاري؛ بسبب إعتداء مجموعة خارجة عن القانون، وإجبار العاملون بالشركة العامة للكهرباء في محطة الكهرباء (النهر 1) على فصل التيار.

وتتكرر الدعوات لوقف الاعتداءات على منظومة التهر الصناعي، فيما أصدر الجهاز الثلاثاء الماضي، بيانا طالب فيه جميع الجهات بالتعاون للحد من الاعتداءات المتكررة على ملحقاته، داعيًا إلى معاقبة المعتدين.

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