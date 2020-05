قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح الدين النمروش، أن تحالفهم العسكري مع تركيا تم بشفافية.

وأضاف النمروش في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التحالف العسكري مع تركيا جاء ردا على التدخلات الأجنبية، على حد قوله.

