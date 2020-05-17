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نورلاند: حفتر معرض لخطر فقدان الشرعية السياسية ما لم يسمح للشرق بالتفاوض

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشار نورلاند، السبت، إن الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للمعارك في ليبيا، ووقف دائم لإطلاق النار، وحل سلمي تفاوضي للنزاع.

وأضاف نورلاند في تصريحات صحفية، إن حفتر لديه من الذكاء ما يكفي لإدراك أنّ نفوذه ينحسر مع كل يوم تستمر فيه المواجهات، مشيرا إلى أن حفتر عرضة لخطر فقدان كلّ شرعية سياسية ما لم يسمح للشرق بالتفاوض.

وأكد نورلاند، أنه أخبر العديد من القادة الليبيين أنّ الميليشيات سيتم تفكيكها بمجرد انتهاء المعارك، لافتا إلى أن الانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر في ليبيا ليس هدفا واقعيا فقط، بل هو ضرورة لا مفرّ منها.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • السفية الامريكى غبى جدا فالشرعية يمنحها الشارع الليبى وليس الامريكان والشعب فوض الجيش الوطنى ليس فى الشرق ياحمار ولكن فى الشرق والجنوب والغرب اليست ترهونة والزنتان وسرت تابعة للغرب ياحمار تريد منه ان يتفاوض مع من مع مرتزقة سوريا ولا داعش ولا القاعدة ولاتركيا فالسراج مجرد دمية فى يد الارهاب اذا كان مخافظ مصرف ليبيا المركزى رفض توقيعه على القرار فكيف ياحمار يحكم هذا العميل الحقير

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  • امريكا تلعب دور قذر مع ايطاليا فى دعم الارهاب التركى فى ليبيا وتريد تهديد اوربا بالارهابيين حتى يطلبوا النجدة من الامريكان الغارقين فى بحر الكورونا مع تنامى قوة عظمى جديدة تزعج الامريكان هى الصين ومعها روسيا وقريبا سنرى انهيار الولايات الامريكية على يد الكورونا بعد ان تفشل فى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام وتحدث حرب اهلية ويعين سلامة مبعوثا هناك للتفاوض بين الاطراف المتنازعة

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