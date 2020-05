قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشار نورلاند، السبت، إن الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للمعارك في ليبيا، ووقف دائم لإطلاق النار، وحل سلمي تفاوضي للنزاع.

وأضاف نورلاند في تصريحات صحفية، إن حفتر لديه من الذكاء ما يكفي لإدراك أنّ نفوذه ينحسر مع كل يوم تستمر فيه المواجهات، مشيرا إلى أن حفتر عرضة لخطر فقدان كلّ شرعية سياسية ما لم يسمح للشرق بالتفاوض.

وأكد نورلاند، أنه أخبر العديد من القادة الليبيين أنّ الميليشيات سيتم تفكيكها بمجرد انتهاء المعارك، لافتا إلى أن الانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر في ليبيا ليس هدفا واقعيا فقط، بل هو ضرورة لا مفرّ منها.

The post نورلاند: حفتر معرض لخطر فقدان الشرعية السياسية ما لم يسمح للشرق بالتفاوض appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24