أكدت عضو ما يسمى بمجلس الدولة، آمنة أمطير، الأحد، أن قرار حكومة الوفاق غير المعتمدة، بإخضاع الليبيين العالقين بالخارج للحجر الصحي خارج ليبيا، كارثة لابد أن تحاسب عليها اللجنة العليا لمكافحة كروونا داخل البلاد.

وطالبت أمطير، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المواطنين الليبين الذين قد تم حجرهم في فندق Pullman Istanbul Hotel، أن يقاضوا السراج ووزارة الصحة واللجنة المكلفة، مؤكدة أن مناصبهم ليست أفضل من صحة المجتمع، لافتة إلى أن الحجر الصحي لابد أن يكون داخل الدولة وليس خارجها.

يُشار إلى أن حالة الإصابة الجديدة التي أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس السبت، هي لامرأة عائدة من تركيا في الخامس من شهر مايو الجاري، ولديها شهادة PCR تثبت خلوها من فيروس كورونا، حيث شعرت المرأة بأعراض بسيطة، وتوجهت يوم الخميس إلي مركز زاوية الدهماني، وبعد فحص عينة لها تبين إصابتها بفيروس كورونا، وهي حاليا متواجدة في مركز العزل بمعيتيقة.

The post آمنة أمطير: الحجر الصحي خارج البلاد كارثة ولابد من مقاضاة السراج ووزير الصحة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24