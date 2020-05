أعلن مطارمصراتة الدولي، الأحد، إقلاع رحلتي الخطوط الليبية والمتجهة الى برلين للعودة بالعالقين.

وأضافت إدارة المطار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المسافرين بمطار برلين بدأو في استلام كروت الصعود.

