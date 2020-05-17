مطار الابرق: وصول 134 مواطنا من العالقين بمصر

وصل إلى مطار الابرق السبت رحلتان تابعتان لشركة ليبيا للطيران قادمتان من مطار برج العرب بمصر تقلان 134 مواطنا ليبيا من العالقين في مصر

وبين مطار الابرق عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه كان في استقبال المواطنين العائدين اللجنة الاستشارية الطبية الجبل الاخضر ولجنة الرصد ببلدية الابرق والعناصر الطبية المرافقة وفرقة التعقيم المتطوعة من الابرق.

وأكد المطار أنه جرى استكمال كافة الإجراءات المتعلقة باستقبال الرحلات الدولية القادمة من ( الجوازات والجمارك والأمن الداخلي والخارجي والمخابرات العسكرية) حيث تم تفتيش المسافرين وأمتعتهم ومتعلقاتهم ثم دخلوا للصالة المخصصة لإجراء الفحوصات الطبية من قبل اللجان المكلفة وهي المختصة بعد ذلك بتوزيعهم على لجان التسكين بالبلديات.