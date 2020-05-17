أعلن مركز الطب الميداني والدعم سقوط 7 قتلى و 17 جريح نتيجة قصف مقر المبيت الخاص بالنازحين في الفرناج.

وبين مركز الطب الميداني والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الفريق الطبي التابع لمركز طب الميدان بالمستشفى الجامعي طرابلس استقبل مساء السبت 7 قتلى هم ابوالقاسم محمد الرياني 60سنه، احمد محمد غريب 26سنه، محمد عياد ضياف 29سنه، فوزي المولد ابوسعده 32سنه، وحي زهير متين 5سنوات بنغلاديشي الجنسية، امنة محمد علي الدحير 52 سنة، شهيد مجهول الهويه لم يتعرف عليه.

وأكد المركز أنه استقبل 17 جريح هم معتصم عبد المجيد الزين 22سنه، خالد منصور شيته 48سنه، محمد احمد علي 20سنه، حسن الشريف 30سنه، زهير متين 52سنه بنقلاديشي الجنسية، حسنا امحمد دنقير 40سنه، ماريا زهير متين 5سنوات بنقلاديشية الجنسية، اسعد سعيد آلرابطي، هيتم عبد الرحمن فرج، محمد عياد المزوغي، محمد عبد الحليم المقرعن، منصور حسين مفتاح، معاد جلال، محمد ربيع، محمد التومي، محمد السيدي، محمد آلرابح.